WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu

WhatsApp'ta birini engellediğinizde ya da sizi biri engellediğinde artık iki taraf da birbirine mesaj atamıyor.

WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu

WhatsApp'ta birini engellediğinizde ya da sizi biri engellediğinde artık iki taraf da birbirine mesaj atamıyor. Ancak durum aslında hiç de öyle değilmiş! Mesajlar karşı tarafa ulaşabiliyormuş! WhatsApp'ta biri sizi engellerse buna rağmen karşı tarafa mesaj ulaştırabilirsiniz ya da siz birini engellediğinizde engellediğiniz kişi size rahatça yazabilir! Bunun için ayrı bir telefon hattına da ihtiyacınız yok! Peki bu nasıl oluyor?

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WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu

Yapmanız gereken WhatsApp aboneliğini iptal etmek. Yeniden hesap oluşturduğunuzda sizi engelleyen kişinin koyduğu engel kalkmış oluyor. Ancak aboneliği iptal edince tüm gruplardan çıkış yapmış oluyorsunuz.

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WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu

WhatsApp'ta hesabınızı silmek için yapmanız gereken tek şey ise WhatsApp'ı açıp Ayarlar>Hesap>Hesabımı Sil'i seçmek. Hepsi bu! Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gereken WhatsApp'ın gizli özellikleri...

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WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu

OKUYANLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN SOHBET KAYITLARI Diğer yandan WhatsApp başta olmak üzere özellikle sevgililerin arasında geçen konuşmalar sosyal medyada hızla yayılıyor. İşte okuyanları kimi zaman güldüren kimi zaman da şaşkına çeviren o mesajlar.

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