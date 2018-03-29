WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu

WhatsApp'ta birini engellediğinizde ya da sizi biri engellediğinde artık iki taraf da birbirine mesaj atamıyor. Ancak durum aslında hiç de öyle değilmiş! Mesajlar karşı tarafa ulaşabiliyormuş! WhatsApp'ta biri sizi engellerse buna rağmen karşı tarafa mesaj ulaştırabilirsiniz ya da siz birini engellediğinizde engellediğiniz kişi size rahatça yazabilir! Bunun için ayrı bir telefon hattına da ihtiyacınız yok! Peki bu nasıl oluyor?

