WhatsApp'ta silinen mesajları okumak mümkün! Hilesi ortaya çıktı

WhatsApp'ta kimi zaman insanları meraktan deliye döndüren, kimi zaman da yanlış mesaj gönderenlerin hayatını kurtaran özellik olan mesaj silme özelliğinin hilesi ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda gelen güncelleme ile mesajlaştığınız bir kişiye gönderdiğiniz bir içeriği, o görmeden silmeniz mümkün hale gelmişti. Ancak size gelen bir mesajın silindiğini farkettiyseniz ve bu mesajı okumak istiyorsanız, aşağıdaki yöntemi deneyin.



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