Whatsapp'ta mavi tik kapalı diye sevinmeyin fena yakalanabilirsiniz

Whatsapp'ta mavi tik özelliğini kapatanlar için kötü bir haberimiz var! Bugüne kadar belki fark etmediniz; ancak arkadaşınız bunu yaparsa sizin o an mesajı görüp görmediğinizi anında anlayabiliyor. Whatsapp'ta atılan mesaın okunup onunmadığının anlaşılmasını sağlayan mavi tik özelliğini kapatmakta mümkün. Ancak karşınızdaki insanın mesajı okuyup okumadığını öğrenmek istiyorsunuz çok basit bir hilesi var. Peki ama nasıl?

