Whatsapp'ta 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Whatsapp'ta herkesi ilgilendirecek çok önemli bir değişiklik yapıldı. Gece geç saatlerde yapılan değişiklik duyurulmadan gerçekleştirildiğinden kimsenin haberi yok!
Whatsapp'ta aylar önce gelen silinen mesajları geri alma özelliğinde önemli bir değişiklik yapıldı. Arkadaşınıza gönderdiğiniz mesajı silmeniz için 1 saat süreniz vardı.
Bu süre 13 saat 8 dakika 16 saniyeye çıktı. Yani 13 saat içinde mesajlarınızı karşı tarafın ekranından artık silebiliyorsunuz! Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak!
Peki bu ne anlama geliyor? Kimler Whatsapp'ı artık kullanamayacak?
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER