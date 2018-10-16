Whatsapp'ta 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Bu süre 13 saat 8 dakika 16 saniyeye çıktı. Yani 13 saat içinde mesajlarınızı karşı tarafın ekranından artık silebiliyorsunuz! Hemen her iPhone'da sorunsuz bir şekilde çalışan Whatsapp aldığı flaş bir kararla bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak!

