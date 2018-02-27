WhatsApp'ın yeni özelliği pahalıya mal olabilir!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde... Android ve iOS üzerinden WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine kolayca ve hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlayacak ödeme hizmetinin Hindistan’da denemeye sunulacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.