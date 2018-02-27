WhatsApp'ın yeni özelliği pahalıya mal olabilir!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik kullanıcılara pahalıya mal olabilir.

WhatsApp'ın yeni özelliği pahalıya mal olabilir!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde... Android ve iOS üzerinden WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine kolayca ve hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlayacak ödeme hizmetinin Hindistan’da denemeye sunulacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

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WhatsApp'ın yeni özelliği pahalıya mal olabilir!

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yeni peer-to-peer ödeme sisteminin beta testleri şu an Hindistan’da yapılmaya başlandı.

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WhatsApp'ın yeni özelliği pahalıya mal olabilir!

Söz konusu özellik kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak. Ancak siber güvenlik uzmanları banka hesaplarını WhatsApp hesaplarına bağlayacak kullanıcıları güvenliklerini gözden geçirmeleri yönünde uyarıyor.

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WhatsApp'ın yeni özelliği pahalıya mal olabilir!

Zira bu özellik hayaınızı kolaylaştırdığı kadar siber korsanların sizin banka hesabınıza ulaşmasını da kolaylaştırabilir.

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