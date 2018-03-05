Whatsapp'ın bomba özelliği Türkiye'de herkese açıldı!

Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bomba özelliği yurt dışından sonra bugün resmen Türkiye'de de kullanılmaya başlandı! Artık Whatsapp'ta bakın ne yapabileceksiniz? Whatsapp'ta görüntü paylaşırken artık işiniz daha kolay; izlemesi daha keyifli olacak. Bundan sonra yazışma sırasında paylaştığınız videolar için Whatsapp'ı kapatmak zorunda kalmayacaksınız.
WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir beklediği YouTube desteği, iOS kullanıcıları için tüm dünyadan sonra Türkiye’de de kullanıma açıldı. Artık WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube videoları, uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan aynı sayfada izlenebilecek.
Bu özelliğin bir diğer güzel yanı ise YouTube videoları izlerken sadece ilgili sohbet penceresinde kalmanız gibi bir şart bulunmaması. Video yerleştirmeleri bir widget gibi çalışıyor ve siz başka konuşmaya geçseniz de video oynatma devam ediyor.
WhatsApp üzerinden gönderilen YouTube videolarının otomatik olarak oynatılması için direkt olarak video linkinin gönderilmiş olması gerekiyor. Ancak Whatsapp'taki tek yenilik bu değil!
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