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WhatsApp'dan yalan haberlerle karşı önlem!

WhatsApp'dan yalan haberlerle karşı önlem!

Facebook'tan sonra WhatsApp da yalan haberle savaşmaya başlıyor. Yalan haberle mücadele için 50 bin dolarlık fon kuruldu.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 16:05 - Güncelleme: 05-07-2018 16:05

Yalan ya da asılsız haber internetin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Her gün milyonlarla insan tarafından paylaşılan bazı haberlerin doğru olmadığı bilinen bir gerçek. Yalan haberlerin en hızlı yayıldığı alanlardan biri ise sosyal medya. Sosyal medya denince akla ilk gelen mecralardan biri olan Facebook, uzun yıllardır yalan haberle mücadele ediyor. Ne kadar başarılı olduğu tartışmalı bir konu olan Facebook'tan sonra şimdi yine grup şirketlerinden biri olan WhatsApp da yalan haberle mücadele etmek için adım atmaya başladı.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yayınladığı bir blog yazısıyla, yalan haberle mücadele amacıyla bir fon başlattığını duyurdu. Artık WhatsApp'taki yanlış bilgilendirmelere sebep olan sorunlarla ilgili araştırma yapanlara 50 bin dolarlık bu fondan destek verilecek.

WHATSAPP ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ: WhatsApp Araştırma Ödülleri adıyla duyurulan fon, kademeli olarak hayata geçirilecek. Buna göre, ilk aşamada herhangi bir sosyal bilim ya da ilgili disiplin kullanarak bu problem alanında teknolojinin günümüz toplumundaki etkisine ışık tutanlara destek olunacak.

WhatsApp, araştırma fonunda öncelikli bazı alanlar da belirlemiş durumda. Bunların başında problemli içeriklerin bilgi işleme süreci geliyor. Seçimlerle ilgili bilgiler, ağ etkileri ve paylaşımların viral karakteristikleri, dijital okur yazarlık ve yanlış bilgiler, şifreli sistemlerde problematik davranışların tespiti de diğer konular olarak öne çıkıyor. Ancak fon bunlarla sınırlı değil. Kapsama dahil olabilecek diğer çalışmalar da ödüle tabi olabilecek.

WhatsApp'ın duyurduğu bu yeni program hakkında detaylı bilgi resmi blog sayfasında yer alıyor. İngilizce olarak hazırlanan sayfadaki bilgilerden yararlanarak programa başvuruda bulunabiliyorsunuz. Programa son katılım tarihinin 12 Ağustos olduğunu da hatırlatalım.

Kaynak: Teknolojioku

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