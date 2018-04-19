WhatsApp'dan grup ayarlarında değişiklik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup yöneticilerini (Admin) yakından ilgilendiren bir güncellemeyi kullanıma sundu.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup yöneticilerini (Admin) yakından ilgilendiren bir güncellemeyi kullanıma sundu. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.

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Söz konusu yenilik WhatsApp gruplarındaki yöneticileri yakından ilgilendiriyor. WhatsApp grupları, yeni bir özellik ile admin seçimlerini çok daha kolay hale getiriyor. Yeni güncellemede, bir grup yöneticisinin grubun başka bir yöneticisini yöneticilikten çıkarabilmesine izin veren bir özellik de bulunuyor. Twitter

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Söz konusu güncelleme hem iOS hem de Android için kullanıma sunuldu. Ancak grup üyelerinin yöneticiyi düşürmelerine hala izin verilmediğinin altını çizmekte fayda var. Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği... Twitter

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