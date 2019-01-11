WhatsApp'a yıllardır beklenen bir özellik geldi

Her geçen gün kullanıcı sayısını artıran WhatsApp, kullanıcılarını gizlilik ve güvenlik esasında rahatlatmak üzere yeni bir özelliğini kullanıma sundu. WhatsApp’a getirilecek olan yeni özellikle birlikte, parmak izi olmadan uygulamaya giriş yapılamayacak.

Kimlik doğrulama adı altında gerçekleştirilecek bu özellik, akıllı telefonların çoğunda hali hazırda bulunuyordu. Parmak izini veren kullanıcılar, artık WhatsApp'a girmek için parmak izini kullanmak durumunda kalacak.

Nasıl aktif edilecek: Henüz beta aşamasında olan özellik, aslında zorunluluktan öte kullanıcıların güvenliği adına atılan önemli bir adım. Şimdilerde test edilen bu özelliğe; Ayarlar > Hesap > Gizlilik menülerinden ulaşılabiliyor.

Nasıl çalışır: Parmak izi özelliğini aktif etmeniz durumunda, WhatsApp'ı her açtığınızda parmak iziniz istenecek. Parmak iziniz olmadan ya da parmak iziniz uyuşmadığında uygulamaya giremeyecek, konuşma kayıtlarını göremeyecek ve yazışamayacaksınız. Parmak izninizle birlikte WhatsApp'ta hemen her ayarınıza ulaşabileceksiniz.

Şu anda aşamasında olan özelliğin, yakın zamanda tüm kullanıcılara hizmet vereceği açıklandı.