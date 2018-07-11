Whatsapp'a yeni özellik! Şaşıracaksınız

Whatsapp'a yeni gelen bir özelliğin perde arkası Hindistan'daki olaylara dayanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da köylülerin Whatsapp'tan attığı mesajlarla, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 12 kişi farklı zamanlarda linç edilerek öldürülmüştü. Hükümet köylülerin bu tarz şüpheli veya yanlış haberlere kulak asmaması gerektiğini açıklamış ve olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Whatsapp, uygulamasının bu tarz kötü olaylarla anılmasından sonra uygulaması için bir yenilik daha yaptı. Yapılan açıklamaya göre gelen yeni özellikle Whatsapp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.Henüz deneme aşamasında olan bu özellik, sohbette gönderilen linkleri analiz ederek sahte yada zararlı sitelere yönlendirme olup olmadığını kontrol ediyor.