Whatsapp'a yeni özellik! Şaşıracaksınız

HİNDİSTAN'da Whatsapp'tan yayılan yanlış haberler sonucunda linç edilen 12 kişiden sonra şirket, yeni özelliği ile şüpheli ve zararlı linkler hakkında kullanıcıları uyaran bir özellik geliştirme kararı aldı.

Whatsapp'a yeni özellik! Şaşıracaksınız

Whatsapp'a yeni gelen bir özelliğin perde arkası Hindistan'daki olaylara dayanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da köylülerin Whatsapp'tan attığı mesajlarla, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 12 kişi farklı zamanlarda linç edilerek öldürülmüştü. Hükümet köylülerin bu tarz şüpheli veya yanlış haberlere kulak asmaması gerektiğini açıklamış ve olaylarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

15
Whatsapp'a yeni özellik! Şaşıracaksınız

Whatsapp, uygulamasının bu tarz kötü olaylarla anılmasından sonra uygulaması için bir yenilik daha yaptı. Yapılan açıklamaya göre gelen yeni özellikle Whatsapp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olması durumunda kullanıcıya uyarı verecek.Henüz deneme aşamasında olan bu özellik, sohbette gönderilen linkleri analiz ederek sahte yada zararlı sitelere yönlendirme olup olmadığını kontrol ediyor.

25
Whatsapp'a yeni özellik! Şaşıracaksınız

Eğer gönderilen link şüpheliyse link kırmızıya dönüyor, kullanıcı yine de linke tıklarsa link açılmadan önce kullanıcıya bir uyarı mesajı veriliyor.

35
Whatsapp'a yeni özellik! Şaşıracaksınız

Bu özellik şimdilik geliştirme aşamasında olmasına rağmen çıktığında kullanıcılara, gördükleri şüpheli linkleri bildirme imkanı tanıyacak.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro