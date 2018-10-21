WhatsApp'a üç yeni özellik daha

WhatsApp geliştiricileri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WABetaInfo’nun paylaştığı bilgilere göre üç yeni özellik yolda...

WhatsApp'a üç yeni özellik daha

WhatsApp geliştiricileri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WABetaInfo’nun paylaştığı bilgilere göre üç yeni özellik yolda. Yeni özelliklere baktığımızda Tatil Modu (Vacation Mode) isimli özellik dikkat çekiyor. Tatil modu aktif edildiğinde, arşivlenen sohbetler mesaj geldiği zaman ana ekrana geri dönmeyecek.

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WhatsApp'a üç yeni özellik daha

Bazı kullanıcılar çok sayıda gruba dahil olup bu grupları arşive alıyor. Bu grupları hem sessize alıp hem de arşive alıyor. Ancak yeni mesaj geldiğinde otomatik olarka arşivden çıkıp ana ekrana dönüyor. WhatsApp’ın Tatil modu özelliği ile sessize alınmış ve arşivlenmiş sohbetlere mesaj gelse bile arşivde kalmaya devam edecek. Sadece grup sohbetleri için değil, bireysel sohbetler için de aynı şekilde çalışacak.

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WhatsApp'a üç yeni özellik daha

İOS VE ANDROİD CİHAZLARA GELECEK WhatsApp Tatil Modu özelliği, iOS ve Android cihazlara gelecek. Çıkış tarihi ile ilgili bilgi bulunmuyor. SESSİZ MOD Sessiz Mod (Silent Mode) isimli diğer özellik ise önümüzdeki günlerde tüm Android kullanıcıları ile buluşacak. Bu özellik sayesinde sessize alınan sohbetlerden gelen mesajlar, uygulama simgesindeki bildirim sayısını arttırmayacak.

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WhatsApp'a üç yeni özellik daha

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