WhatsApp’a eklenecek yeni özellikler belli oldu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a eklenecek yeni özellikler ortaya çıktı. İşte önümüzdeki günlerde WhatsApp'a gelecek yeni özellikler...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a eklenecek yeni özellikler ortaya çıktı. İşte önümüzdeki günlerde WhatsApp'a gelecek yeni özellikler...Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platforma entegre edeceği özellikler ile bir kez daha gündemde. Twitter

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Uygulamaların beta sürümlerini inceleyen WABetaInfo isimli web sitesi WhatsApp’a eklenecek yeni özellikleri resmi açıklamadan önce deşifre etti. İŞte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler... WhatsApp'a entegre edilecek yeni özelliklerden en dikkat çekeni grup yöneticilerinin grup sohbetlerine 4 bin 096 katılımcı ekleyebilme yetkisine konuşacak olması. Daha önce bu sayı 256 katılımcıyla sınırlıydı. Twitter

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iPhone’lar için Touch ID desteği de platforma entegre edilecek yenilikler arasında. Bu özellik sayesinde kullanıcılarının sohbet uygulamasına parmak izleriyle erişmesi sağlanacak. Karanlık mod ise isteyen kullanıcıların WhatsApp’ın arayüzünü daha koyu renklerle değiştirecek. Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği... Twitter

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