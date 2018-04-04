Whatsapp web masaüstü nasıl kullanılır?

Whatsapp web ile mesajlarınız sadece cep telefonlarında değil bilgisayarınızdan da görülebiliyor. Peki Whatsapp web nedir, nasıl kullanılmaktadır? Whatsapp web ile ilgili tüm detaylar haberimizde;
Whatsapp web'i kullanmak için uygulamanın yüklü olduğu cep telefonunuzun mutlaka yanınızda olması gerekmektedir.
Bilgisayarınızda Whatsapp web'i kullanmak istiyorsanız, öncelikle we. tarayıcısına https://web.whatsapp.com adresini girmeniz gerekmektedir.
İlgili adrese giriş yaptıktan sonra cep telefonunuzdan uygulamayı açın. Eğer Android cep telefonu kullanıyorsanız, Menü > WhatsApp Web bölümünü açın.
iPhone kullanıyorsanız Phone'da Ayarlar > WhatsApp Web'e adresine dokunun.
Windows Phone'da ise Nokia S60'ta Menü > WhatsApp Web bölümüne girin.
Burada dikkat etmeniz gereken şey ise cep telefonunuzda mutlaka QR kodunu okuyacak bir uygulamaya ihtiyacınız olacak. Eğer bu uygulamaya sahipseniz https://web.whatsapp.com adresine giriş yaptıktan sonra çıkan kodu cep telefonunuzdaki program aracılığıyla okutmanız gerekmektedir.
Tüm bu adımları gerçekleştirdiyseniz Whatsapp uygulamasını artık bilgisayarınızda kullanıyor olacaksınız.
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