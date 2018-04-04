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Whatsapp web masaüstü nasıl kullanılır?

Whatsapp web masaüstü nasıl kullanılır?

Dünyanın en çok kullanılan programı Whatsapp web sayesinde artık masaüstü bilgisayarınızdan da mesajlarınıza ulaşabileceksiniz. Whatsapp web, 2015 yılından bu yana kişisel bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. Peki Whatsapp web nasıl kullanılır? İşte detaylar;

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 22:55 - Güncelleme: 04-04-2018 22:55

Whatsapp web ile mesajlarınız sadece cep telefonlarında değil bilgisayarınızdan da görülebiliyor. Peki Whatsapp web nedir, nasıl kullanılmaktadır? Whatsapp web ile ilgili tüm detaylar haberimizde;

Whatsapp web'i kullanmak için uygulamanın yüklü olduğu cep telefonunuzun mutlaka yanınızda olması gerekmektedir.

Bilgisayarınızda Whatsapp web'i kullanmak istiyorsanız, öncelikle we. tarayıcısına https://web.whatsapp.com adresini girmeniz gerekmektedir.

İlgili adrese giriş yaptıktan sonra cep telefonunuzdan uygulamayı açın. Eğer Android cep telefonu kullanıyorsanız, Menü > WhatsApp Web bölümünü açın.

iPhone kullanıyorsanız Phone'da Ayarlar > WhatsApp Web'e adresine dokunun. 

Windows Phone'da ise Nokia S60'ta Menü > WhatsApp Web bölümüne girin. 

Burada dikkat etmeniz gereken şey ise cep telefonunuzda mutlaka QR kodunu okuyacak bir uygulamaya ihtiyacınız olacak. Eğer bu uygulamaya sahipseniz https://web.whatsapp.com adresine giriş yaptıktan sonra çıkan kodu cep telefonunuzdaki program aracılığıyla okutmanız gerekmektedir.

Tüm bu adımları gerçekleştirdiyseniz Whatsapp uygulamasını artık bilgisayarınızda kullanıyor olacaksınız. 

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