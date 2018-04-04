Whatsapp web masaüstü nasıl kullanılır?

Whatsapp web ile mesajlarınız sadece cep telefonlarında değil bilgisayarınızdan da görülebiliyor. Peki Whatsapp web nedir, nasıl kullanılmaktadır? Whatsapp web ile ilgili tüm detaylar haberimizde;

Whatsapp web'i kullanmak için uygulamanın yüklü olduğu cep telefonunuzun mutlaka yanınızda olması gerekmektedir.

Bilgisayarınızda Whatsapp web'i kullanmak istiyorsanız, öncelikle we. tarayıcısına https://web.whatsapp.com adresini girmeniz gerekmektedir.

İlgili adrese giriş yaptıktan sonra cep telefonunuzdan uygulamayı açın. Eğer Android cep telefonu kullanıyorsanız, Menü > WhatsApp Web bölümünü açın.

iPhone kullanıyorsanız Phone'da Ayarlar > WhatsApp Web'e adresine dokunun.

Windows Phone'da ise Nokia S60'ta Menü > WhatsApp Web bölümüne girin.

Burada dikkat etmeniz gereken şey ise cep telefonunuzda mutlaka QR kodunu okuyacak bir uygulamaya ihtiyacınız olacak. Eğer bu uygulamaya sahipseniz https://web.whatsapp.com adresine giriş yaptıktan sonra çıkan kodu cep telefonunuzdaki program aracılığıyla okutmanız gerekmektedir.

Tüm bu adımları gerçekleştirdiyseniz Whatsapp uygulamasını artık bilgisayarınızda kullanıyor olacaksınız.