WhatsApp Web kullanıcılarını sevindiren güncelleme geliyor

Sürekli bilgisayar başında vakit geçirenler ve eline telefonu almaya vakit bulamayan kullanıcılar için oldukça sevilen bir uygulama olan WhatsApp Web, uygulamasına getireceği yenilikle kullanıcılarını sevindirdi.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Web sürümünde yapılan değişiklikle, Picture-in-Picture (PiP) denilen ve videoların konuşma içerisinde ayrı bir pencerede izlenmesini sağlayan özelliğin kullanıma alındığını belirtildi.

İlk olarak iOS platformunda kullanılmaya başlanan sonra da Android işletim sistemine sahip telefonlara gelen PiP özelliği sonrasında Facebook, Instagram ve YouTube gibi çok kullanılan sosyal medya platformlarından paylaşılan videolar WhatsApp üzerinde daha rahat izlenir olmuştu.

WABetaInfo isimli internet sitesi tarafından ortaya çıkarılan yeni güncellemeyle telefonlarda kullanılan özelliğin bir süre sonra tarayıcı üzerinde de kullanılabileceği iddia edildi.

Konuyla ilgili WhatsApp ya da WhatsApp’ın sahibi Facebook’tan resmi açıklama gelmezken, kısa süre sonra WhatsApp PiP özelliğinin internet tarayıcıları üzerinde de kullanılabileceği söylenenler arasında yerini aldı.