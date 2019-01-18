WhatsApp, sahibi olan Facebook'u ezdi geçti

Facebook tarafından 2014 yılında, 19 milyar dolar karşılığında satın alınan WhatsApp, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

Satın alındığı dönem sadece 450 milyon kullanıcıya sahip olan WhatsApp, 3 yıl içinde ilerleme kaydederek şu anda dünya çapında 1.5 milyar aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Aylık 1,5 milyar aktif kullanıcıya ve 60 milyar mesaja ulaşan WhatsApp, yakaladığı büyüme rakamlarıyla ilk kez 2018 yılının Eylül ayında Facebook’u geride bıraktı. App Annie'nin “State of Mobile” adlı raporuna göre, ‘en popüler sosyal medya uygulaması’ ünvanı Facebook’tan WhatsApp’a geçti.

Facebook’un bir diğer mesajlaşma platformu olan Messenger’ın ise 1.3 milyar kullanıcısı bulunuyor. WhatsApp ve Messenger ile mesajlaşma uygulamaları alanında tekel haline gelen ABD’li şirket, dünya çapında 2.27 milyar kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor.

WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton, geçtiğimiz yıl Forbes'e verdiği demeçte, WhatsApp'ı Facebook'a satmaktan pişman olduğunu söylemiş ve “O gün kullanıcılarımın gizliliğini sattım. Her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.