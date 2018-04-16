WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği bir özelliği ile gündemde. WhatsApp, Android sürümüne kullanıcılarının oldukça işine yarayacak bir özellik ekledi. Android uygulamasına birkaç yenilik getiren WhatsApp'In en dikkat çeken güncellemesi ise silinen fotoğraf ve videoları kendi sunucuları üzerinden geri getirmenize imkan veren yeniliği oldu.
Yeni güncelleme ile kullanıcılar yanlışlıkla ya da kasten sildiği fotoğraf, dosya veya video gibi medyaları geri getirebilecek.
Bu da WhatsApp'ın paylaşılan bilgileri depoladığını işaret ediyor.
İlk olarak Android kullanıcılarının beğenisine sunulan yeni özelliğin önümüzdeki gündelerde iOS (iPhone) sürümüne de entegre edilmesi bekleniyor.
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
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