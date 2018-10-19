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Whatsapp, kullanıcılarını memnun edecek 2 yeni özellikle geliyor

Whatsapp, kullanıcılarını memnun edecek 2 yeni özellikle geliyor

Whatsapp, çok kısa süre içerisinde 2 yeni özellik yayınlayacak. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, getireceği ‘Tatil Modu’ ve ‘Sessiz Mod’ adlı iki özellikle kullanıcılarını memnun etmeye hazırlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 01:30 - Güncelleme: 19-10-2018 01:30

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni özellikler ile kullanıcıları memnun etmeye devam ediyor. Kullanıcılara ‘Tatil Modu’ ve ‘Sessiz Mod’ adında iki yeni özellik sunacak olan WhatsApp, bu sayede istenmeyen sohbetlerin tekrar tekrar ortaya çıkmasının önüne geçmiş olacak.

Bildiğiniz gibi herhangi bir bireysel ya da grup sohbetini arşivleseniz dahi o sohbetten yeni bir mesaj geldiğinde sohbet arşivden çıkar ve WhatsApp ana sayfanızın en üstünde ‘Ben buradayım!’ diye bağırır. Bildirim ayarlarından aktif edebileceğiniz tatil modu ise bu anlamsız sorunu ortadan kaldırıyor.

ARŞİVLENMİŞ SOHBETLER YENİ MESAJ GELSE DAHİ ARŞİVDE KALACAK
Tatil modunu aktif ettiğinizde arşivlenen herhangi bir sohbetten yeni mesaj gelse dahi sohbet arşivde kalmaya devam eder. Böylece WhatsApp ana sayfada görmek istemediğiniz sohbetler arşivlenmiş mesajların arasında kalmaya devam eder. Peki ya sessiz aldığımız sohbetler ne olacak? WhatsApp’ın bunun için de bir çözümü var.

SESSİZE ALINAN SOHBETLERİN SİMGESİ ARTIK GÖZÜKMEYCEK

WhatsApp’ta bir sohbeti sessize alırsanız o sohbetin bildirimlerinden kurtulmuş olursunuz. Bununla birlikte sohbetten bir mesaj geldiğinde uygulama simgesinin köşesinde bildirim rozeti görmeye devam edersiniz. Yeni yayınlanan sessiz mod sayesinde sessize alınan sohbetlerin yeni mesaj bildirimleri uygulama simgesinde de görünmüyor.

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı bir diğer özellik ise bağlı hesaplar. Bu özellik sayesinde Facebook, Instagram gibi hesaplar WhatsApp’a bağlanabilecek. Aslına bakılırsa bu özellik WhatsApp Business olarak geliştirildi ancak bazı referanslar standart WhatsApp uygulamasına da yayınlanabileceğini gösteriyor.

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