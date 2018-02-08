WhatsApp kullananlar bu habere çok sevinecek!

Android kullanan WhatsApp kullanıcılarına yakında görüntülü grup sohbeti özelliği gelebilir.

WhatsApp, çok önemli bir yeniliğe imza atmak üzere. WABetaInfo tarafından hazırlanan raporlara göre, Android kullanan WhatsApp kullanıcılarına yakında görüntülü grup sohbeti özelliği gelebilir. Whatsapp, ilk olarak Android kullanıcıları için ve ardından da iOS kullanıcıları için bu özelliği test edecek gibi görünüyor

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WABetaInfo tarafından hazırlanan raporlara göre, Android kullanan WhatsApp kullanıcılarına yakında görüntülü grup sohbeti özelliği gelebilir. İHA'nın haberine göre, bu özellik, WhatsApp beta 2.17.437 güncellemesinde gizlenmiş olarak bulundu. Rapora göre, en fazla dört katılımcının (arayan dahil) bir grup görüşmesine izin verileceği görünüyor. İlerleyen zamanlarda bu özellik geliştirilebilir. Twitter

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Grup video görüşmelerinin yanı sıra, WhatsApp’a Facebook’un Messenger uygulamasındaki benzer çıkartmaları da gelebilir. Android için en yeni WhatsApp beta sürümü olan 2.18.32’ye yeni bir simge geldi ve gif simgesinin yanında görünüyor. Bu simge WhatsApp Stickers Packs Store olabilir. Twitter

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