  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze'ye Yardım Cuması
eposta yazdır zoom+ zoom-

WhatsApp ihbar hattına birlikte yaşadığı cinleri şikayet etti!

WhatsApp ihbar hattına birlikte yaşadığı cinleri şikayet etti!

Vatandaşlarla daha hızlı iletişim kurmak isteyen belediye  WhatsApp ihbar hattı kurdu. Ancak gelen mesajlar ise şaşırttı.Bir kadın, 'Çocuğumu nasıl sustururum' şeklinde mesaj atarken, bir başkası ise cinler ve masonlarla yaşadığını iddia etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-11-2018 12:48 - Güncelleme: 06-11-2018 12:48

TOKAT’ta Turhal Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı hizmet götürülebilmesi için WhatsApp ihbar hattı kuruldu. Kurulan ihbar hattına ilginç ihbarlar gelmeye başladı. Çocuğunu susturamayan bir anne 'Çocuğumu nasıl sustururum' diye mesaj attı. Bir vatandaş ise cinlerle ve masonlarla yaşadığını iddia ettiği hikayeleri anlatan mesajlar gönderdi.


'CİNLERLE, MASONLARLA NELER YAŞADIĞINI BİZE ANLATIYOR'
Turhal Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Aykut Zor, WhatsApp ihbar hattının belediye ile vatandaşlar arasına hızlı bir iletişim aracı olarak kurulduğunu ifade ederek, "Olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var. Son zamanlarda olumsuz yönleriyle meşgul ediliyoruz. WhatsApp ihbar hattımıza son zamanlarda bizi uğraştıracak ve vatandaşa daha hızlı hizmet götürmemizi engelleyecek mesajlar geliyor. Çocuğunu susturamayan vatandaşlar bize yazıyor. Köpekleri ile ilgilenemeyen ve son zamanlarda yeni bir sapığımız daha düştü. Cinlerle, masonlarla neler yaşadığını bize anlatıyor.

GARİP SESLER ATIYOR
Ev hallerinden görüntüler atıyor bize ve bizi engelliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür iletişim araçlarını engellememesi vatandaşlara daha hızlı bir iletişim gitmesi için böyle davranmamalarını rica ediyoruz. Sapığımız bize farklı dillerde konuşuyor. İngilizce, Romence konuştuğu oluyor. Garip sesler atıyor. Bizimle iletişim sağladığı saatler genellikle gece 03.00'te yazıyor. Çocuğunu susturamayan anne bile çocuğu nasıl sustururum diye mesaj atıyor" dedi.

EİNSTEİN'DAN BİLE DAHA İYİSİN
Belediye Whatsapp ihbar hattına gönderilen bir mesajda ise bir vatandaşa cinler musallat olduğunu ve bırakmadığını yazarak, 'Bana musallat olmuş şey, sabah akşam bana işkence ediyor. Ondan nefret ediyorum, beni kendi amaçları için köle yaptı. Ondan kurtulamıyorum, hep peşimde sen Michael Faraday'dan Albert Einstein'dan bile daha iyisin. Onların hiç anlayamadığı şeyleri anlıyorsun. Seni bırakmam diyor' şeklinde mesaj gönderildiği görüldü

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN WhatsApp ihbar hattına birlikte yaşadığı cinleri şikayet etti! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro