WhatsApp, 'herkesten sil' özelliğine güncelleme

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp'a gelen gönderilen mesajları silme özelliğine önemli bir güncelleme geldi. Geçtiğimiz aylarda çok beklenen 'atılan mesajı silme' özelliğini kullanıma sunan WhatsApp'tan kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir haber geldi. WhatsApp aynı özellik için bir güncelleme yapma kararı verdi. Yeni algoritma ile bu özelliğin çalışma prensibi değişti. Artık bir mesajı silmek istediğinizdeki karşı tarafın cihazının açık olması hayati önem teşkil ediyor.