WhatsApp Gold tehditi yeniden tehlike saçıyor!

Öncelikle WhatsApp Gold, bir davetiye üzerinden telefonunuza mesaj gelmesiyle başlıyor. Davete göre, WhatsApp Gold özel bir WhatsApp sürümü ve kullanıcılara, bir seferde 100 resim gönderme ya da kendi kendini silen mesajlar yollama imkanı sunuyor. Ancak böyle bir uygulama resmi olarak bulunmamakta.

Gelen mesajdaki bağlantıya tıklarsanız, virüslü bir web sitesine yönlendiriliyorsunuz ve telefonunuz bir anda kötü niyetli kişilere açık hale geliyor.

DİKKAT!

Eğer siz de WhatsApp Gold'a yükseltme sunduğunu iddia eden bir mesaj alırsanız, bu mesajın içerisindeki bağlantıya tıklamadan mesajı silmenizde yarar var.