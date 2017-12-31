  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta bağlantı sorunu

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta bağlantı sorunu

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dünya çapında bağlantı sorunu yaşanıyor. WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununa ilişkin sosyal medya siteleri de paylaşım yapmaya başladı. Peki WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-12-2017 22:09 - Güncelleme: 31-12-2017 22:09

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp'ta bazı bölgelerde bağlantı sorunu yaşanıyor. Peki WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek?

Dünyanın birçok noktasındaki kullanıcılar, WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşadığını sosyal medya siteleri aracılığıyla paylaşıyor. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

Aynı zamanda WhatsApp'ın Web sürümünde de bağlantı sorunu yaşanıyor. WhatsApp Web üzerinden mesaj göndermek isteyen kullanıcılar yine bağlantı sorunuyla karşılaşıyor.

BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan WhatsApp'la ilgili yapılan açıklamada, "Küresel boyutta bir teknik arıza olduğu raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte" ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüntüleniyor.

Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, bu satın almanın ardından birçok yeni özelliğe kavuşmuş ve dünya genelinde hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü sohbet uygulamaları arasından sıyrılarak zirveye oturmuştu.

KULLANICILARDAN WHATSAPP PAYLAŞIMLARI

WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorunu ile birlikte kullanıcılar da sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. İşte WhatsApp'ın çökme sorunuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar;

"WhatsApp yeni yıla girmek istemiyorum diyor #Yeniyil2018"

"#YeniYılaGirerken whatsapp'a bir haller olması :)"

"WhatsApp bozuldu galiba"

"Whatsapp kardeşim yarın sabaha kadar bu şekilde kal lütfen"

"An itibarıyla WhatsApp çöktü"

"WhatsApp'ın bozulduğunu burdan öğreniyorum sizce neden"

"Whatsapp ile pek alakam olmadığından bozulduğunu burdan öğreniyorum"

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta bağlantı sorunu haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mert mertol 31 Aralık 2017 22:27 Ataistler hadi bunuda açıklayın

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat