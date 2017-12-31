WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'ta bağlantı sorunu

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp'ta bazı bölgelerde bağlantı sorunu yaşanıyor. Peki WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek?

Dünyanın birçok noktasındaki kullanıcılar, WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşadığını sosyal medya siteleri aracılığıyla paylaşıyor. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

Aynı zamanda WhatsApp'ın Web sürümünde de bağlantı sorunu yaşanıyor. WhatsApp Web üzerinden mesaj göndermek isteyen kullanıcılar yine bağlantı sorunuyla karşılaşıyor.

BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan WhatsApp'la ilgili yapılan açıklamada, "Küresel boyutta bir teknik arıza olduğu raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte" ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüntüleniyor.

Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan WhatsApp, bu satın almanın ardından birçok yeni özelliğe kavuşmuş ve dünya genelinde hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü sohbet uygulamaları arasından sıyrılarak zirveye oturmuştu.

KULLANICILARDAN WHATSAPP PAYLAŞIMLARI

WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorunu ile birlikte kullanıcılar da sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. İşte WhatsApp'ın çökme sorunuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar;

"WhatsApp yeni yıla girmek istemiyorum diyor #Yeniyil2018"

"#YeniYılaGirerken whatsapp'a bir haller olması :)"

"WhatsApp bozuldu galiba"

"Whatsapp kardeşim yarın sabaha kadar bu şekilde kal lütfen"

"An itibarıyla WhatsApp çöktü"

"WhatsApp'ın bozulduğunu burdan öğreniyorum sizce neden"

"Whatsapp ile pek alakam olmadığından bozulduğunu burdan öğreniyorum"