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Whatsapp artık ücretli!

Whatsapp artık ücretli!

WhatsApp, işletmelerin müşterileriyle iletişim kurmaları için hazırlanan WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 17:03 - Güncelleme: 02-08-2018 17:03

İnternet üzerinden bedava mesajlaşma hizmeti sunan WhatsApp uygulaması ücret politikasını değiştiriyor. WhatsApp yavaşlayan kullanımı ve gelir arttırma hedefini gerekçe göstererek uygulamada iş için hesap açan kullanıcıların ücretlendireceğini açıkladı.

WhatsAPP Business  kullanarak bu mesajları gönderen şirketler ödeme yapacak. Bu uygulama sayesinde şirketler mesajları önceden planlayabilecek ayrıca gönderim istatistiklerini de takip edebilecek.
Mesaj ücreti ülkeye göre 0,5 sent ile 9 sent arasında değişecek. Uygulamayı kullananlar, müşterilerine sipariş teslimatı, randevu hatırlatma ya da etkinlik bileti satışı gibi uyarılar gönderdiğinde ücretlendirilecek.

KİŞİSEL AMAÇLI KULLANIMI ÜCRETSİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR

WhatsApp'ın kişisel amaçlı kullanımı ücretsiz olmaya henüz devam ediyor. WhatsApp ile aynı şirkete bağlı olarak hizmet sunan sosyal paylaşım ağı Facebook da ücretsiz bir site olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Ancak Facebook şirketinden yapılan açıklamada kullanıcıların her gün Facebook ve Instagram'da geçirdikleri süreyi takip edebileceklerini ve kişisel olarak belirledikleri sınırları aşmaları halinde bununla ilgili uyarı alabileceklerini duyurdu. Bu sitelerin kullanıcıları sekiz saate kadar uyarıları durdurabiliyor.

WhatsApp'in dünya çapında bir buçuk milyar kullanıcısı bulunuyor.

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