Whatsap mesajı ölüm getirdi! 150 kişi linç etti

Akıllara durgunluk veren olay Kolombiya’da yaşandı. 'Çocuk kaçırdığı' iddiasıyla sosyal mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan yayılan asılsız mesajlarla hedef gösterilen 23 yaşındaki Kolombiyalı bir inşaat işçisi, 150'den fazla kişi tarafından linç edilerek öldürüldü.

Whatsap mesajı ölüm getirdi! 150 kişi linç etti

El Tiempo gazetesinde yer alan haberde, başkent Bogota’nın güneyindeki Ciudad Bolivar’da, çocuk kaçırdığı iddiasıyla Whatsapp'tan hakkında asılsız mesajlar yayılan Maikel Eduardo Mabello isimli bir kişi linç edildi.

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Whatsap mesajı ölüm getirdi! 150 kişi linç etti

Sokak ortasında 150'den fazla kişinin taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırısına uğrayan Mabello'nun hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Mabello'nun yanındaki diğer iki arkadaşının ise yaralandığı ve hastanede tedavi gördükleri aktarıldı.

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Whatsap mesajı ölüm getirdi! 150 kişi linç etti

Sosyal medyadaki asılsız iddiaların ardından öldürülen 23 yaşındaki Mabello'nun iki çocuk babası olduğu ve inşaat işçisi olarak çalıştığı, Venezuela'dan ekonomik krizin etkisiyle 3 ay önce döndüğü belirtildi.

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Whatsap mesajı ölüm getirdi! 150 kişi linç etti

Bogota’daki polis şefi Hoover Penilla, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "erkek çoğununun kaçırıldığı" iddialarının asılsız olduğunu, polisin ve savcılığın elinde böyle bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

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