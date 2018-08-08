Western Union ile yurt dışı havale işlemleri nasıl yapılır?

Uluslararası para transferinde güven ve hız açısından lider kuruluş Western Union, Türkiye’de PTT aracılığıyla hızını katlıyor. Yurt dışından Western Union aracılığıyla size transfer edilen parayı ülke genelindeki PTT işyerlerinden anında alabiliyorsunuz. Yalnızca Western Uninon değil, manuel olarak veya Eurogiro ile size gönderilmiş para da PTT işyerlerinden verilebiliyor. Üstelik bu işlem için sizden hiçbir ücret talep edilmiyor.

Adınıza havale edilen parayı alabilmek için PTT işyerlerine geçerli kimlik belgenizle birlikte gitmeniz yeterli olacaktır. İşleminiz 1 dakika gibi kısa bir süre içinde tamamlanıyor. PTT, paranızı en güvenli şekilde size ulaştırır.