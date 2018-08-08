Western Union havale işlemi nasıl yapılır?

Yurt dışı para transferini PTT işyerlerinden yapan müşterilerin içi rahat! PTT müşterileri, hem uygun fiyatlı, hem hızlı, hem de güvenilir bir şekilde yurt dışına havale gönderebiliyorlar. Üstelik PTT’de, uluslararası para transferinde dünyanın en güvenilir ve en hızlı kuruluşu kabul edilen Western Union aracılığıyla para transferi mümkün.

Western Union ile para göndermek için geçerli kimlik belgenizle birlikte PTT işyerlerine gelerek Western Union Havale Kabul Formu’nu doldurmanız yeterli. Yalnızca birkaç dakika içinde işleminiz gerçekleştiriliyor. PTT’de yalnızca Western Union ile değil, manuel ve Eurogiro ile de yurt dışına para transfer edebilirsiniz.

Güvenilir, ekonomik ve hızlı yurt dışı havale PTT işyerlerinde!