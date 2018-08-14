Wesley Sneijder Yolanthe Cabau çifti boşanıyor mu? Son noktayı koydu

Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'dan boşanacağı yönünde ortaya atılan iddialara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi. Wesley, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Benim her şeyim" notunu düştü.

Wesley Sneijder Yolanthe Cabau çifti boşanıyor mu? Son noktayı koydu

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan ve tüm taraftarın sevgisini kazanan Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile boşanacakları yönünde çıkan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Evliliklerinin ihanet nedeniyle bikmek üzere olduğu iddia edilen ikiliden Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ve çocuğuyla bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafa, "Benim her şeyim" notunu düştü.

17
Wesley Sneijder Yolanthe Cabau çifti boşanıyor mu? Son noktayı koydu

Futbol kariyerine Katar'ın Al Gharafa takımında devam eden 34 yaşındaki Hollandalı yıldız ile eşi Yolanthe Cabau'nun boşanacakları iddia edilmiş, Yolanthe Cabau'nun eşine ihanet ettiği öne sürülmüştü. 2010 yılında dünayevine giren ikilinin bu evlilikten Xess Xava isimli bir çocukları dünyaya geldi.

27
Wesley Sneijder Yolanthe Cabau çifti boşanıyor mu? Son noktayı koydu

37
Wesley Sneijder Yolanthe Cabau çifti boşanıyor mu? Son noktayı koydu

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro