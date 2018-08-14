Wesley Sneijder Yolanthe Cabau çifti boşanıyor mu? Son noktayı koydu

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan ve tüm taraftarın sevgisini kazanan Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile boşanacakları yönünde çıkan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Evliliklerinin ihanet nedeniyle bikmek üzere olduğu iddia edilen ikiliden Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ve çocuğuyla bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafa, "Benim her şeyim" notunu düştü.



