Wesley Sneijder Yolanthe Cabau çifti boşanıyor mu? Son noktayı koydu

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan ve tüm taraftarın sevgisini kazanan Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile boşanacakları yönünde çıkan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Evliliklerinin ihanet nedeniyle bikmek üzere olduğu iddia edilen ikiliden Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ve çocuğuyla bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafa, "Benim her şeyim" notunu düştü.
Futbol kariyerine Katar'ın Al Gharafa takımında devam eden 34 yaşındaki Hollandalı yıldız ile eşi Yolanthe Cabau'nun boşanacakları iddia edilmiş, Yolanthe Cabau'nun eşine ihanet ettiği öne sürülmüştü. 2010 yılında dünayevine giren ikilinin bu evlilikten Xess Xava isimli bir çocukları dünyaya geldi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER