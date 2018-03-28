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Washington Times'ın Türkiye uyarısı

Washington Times'ın Türkiye uyarısı

Washington Times gazetesinde yayımlanan ve “ABD-Türkiye ilişkilerindeki kriz”in irdelendiği makalede, ABD'nin, Türkiye ile ilişkisini mutlaka onarması gereğinin altı çizildi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 18:12 - Güncelleme: 28-03-2018 18:12

Türkiye ile ABD ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar, ABD’de haber ve yorumlara konu olmaya devam ediyor. Washington Times gazetesince yayımlanan ve “ABD-Türkiye ilişkilerindeki kriz”in irdelendiği makalede, ABD'nin, Türkiye ile ilişkisini mutlaka onarması gereğinin altı çizildi.

ABD eski Deniz Kuvvetleri Bakanı William Middendorf ve Dan Negrea imzalarını taşıyan makalede, “ABD’nin az sayıda müttefikinin, Türkiye’den daha önemli bir stratejik konumu var. Hiç birinin de ABD ile daha sorunlu bir ilişkisi yoktur. İki ülke, aralarındaki ittifakı onarmak için sağduyu, sabır ve azim gösterilmeli” denildi.

Türkiye’nin Teksas eyaleti kadar büyük, 80 milyon bir nüfusa sahip ve dünyada 17. sırada yer alan bir ekonomisi olduğuna dikkat çekildiği makalede, Türkiye’nin ordusunun da NATO’nun 2. büyük ordusu olup Almanya, Birleşik Kraliyet ve Fransa’nın toplamından daha fazla askeri personelinin bulunduğu vurgulandı.

"TÜRKİYE'NİN MÜSTESNA STRATEJİK KONUMU"

Middendorf ve Negrea’nın Türkiye’nin “müstesna stratejik konumu”nun altını çizdikleri makalede, Türkiye’de 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimi ve bunun ardından yurt içinde yaşananlara dikkat çekildikten sonra “Türkiye’nin dış sorunları da var” deniliyor ve Türkiye’nin ABD ve AB dahil olmak üzere çeşitli ülkelerle sıkıntıları sıralandı.

Türkiye’nin ABD ile başlıca anlaşmazlıklarının ise Kürtlerle ilgili olduğunun belirtildiği makalede, “DEAŞ ve Esad rejimiyle mücadelesinde Amerika’nın YPG’nin silahlı savaşçılarını eğittiğine” işaret edildikten sonra “Türkiye, Amerika’nın YPG ile işbirliğini durdurmasını istiyor. Amerika ise YPG’nin Suriye’de tek güvenilir yerel savaşan müttefiki olduğu için bunu yapmayı zor buluyor” ifadeleri kullanıldı.

“DEĞERLİ YALNIZLIĞIN HER HANGİ BİR ÜLKE İÇİN…”

Bunun ardından Washington Times’daki makalede, Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı üzerinde duruluyor, bu operasyona “Esad rejimini destekleyen İran ve Rusya ile bölgede 2 bin özel kuvveti bulunduran ABD tarafından karşı çıkıldığı” öne sürüldü.

Hem ABD hem de Türkiye’nin aralarındaki ilişkileri “onarmak istedikleri” belirtilirken de iki ülke arasında son dönemde yapılan yoğun temaslara değinildi. “Türkiye, Amerika ve NATO’nun yardımı olmadan yayılmacı Rusya ve İran’a karşı koyamayacağını biliyor” iddiasına yer verildiği makalede, “değerli yalnızlığın her hangi bir ülke için tehlikeli bir durum olduğu” savunulduktan sonra şu uyarı da yapıldı:

HESAP EDİLEMEZ SONUÇLARI OLUR

“Rusya ve İran aynı zamanda Amerika’nın kararlı düşmanlarıdır. Bunların üstesinden gelmek için Amerika’nın, mükemmel bir müttefik olmazsa da yine bir müttefik olan Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye, Soğuk Savaşı sırasında NATO’nun güneydoğu kanadı idi, Kore Savaşı sırasında ABD yanında savaştı ve Afganistan savaşında yardım etmeye devam ediyor. Amerika, Türkiye ile ilişkiyi onarmalı ve Türkiye’yi NATO içinde tutmalı. Bunu yapmaya başaramamanın hesap edilemez sonuçlar olur.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Her yer Gezi 28 Mart 2018 18:50 Türkiye, şeriatçı bir yönetimin elinde, Atatürk’ün dış politikasından uzaklaştıkça, her gün biraz daha Ortadoğu’nun, Ortaçağ kalıntısı şeriatçı devletlerine yaklaşıyor… Araplaşıyor…

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