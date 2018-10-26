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Washington Post'tan Trump'a Veliaht Prens Selman çağrısı

Washington Post'tan Trump'a Veliaht Prens Selman çağrısı

Washington Post (WP) gazetesi, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesindeki rolünün aydınlatılması için ABD yönetimine çağrıda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 14:32 - Güncelleme: 26-10-2018 14:32

WP, "Yazı İşleri Kurulu" imzasıyla yayımladığı yazıda, Suudi Arabistan'ın, uluslararası baskıların ardından cinayetin önceden planlanmış olduğu gerçeğini sonunda kabul ettiği belirtilerek, "Yeni hikaye gerçeğe biraz daha yaklaşsa da bazı temel sorular hala yanıt bekliyor: Gazetecinin öldürülmesi talimatını kim verdi? Muhammed bin Selman'ın bundaki rolü neydi?" ifadelerini kullandı.

PLANLI CİNAYETİ KABUL ETTİ
"Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu kabul etti. Güzel. Peki kim planladı?" başlıklı yazıda, Suudi rejiminin 2 Ekim'de yaşanan cinayetin ardından, önce Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü inkar ettiği, ardından konsolosluktaki sorgusu sırasında yaşanan arbedede "yanlışlıkla" öldürüldüğünü iddia ettiği ve en sonunda mevcut deliller ışığında cinayetin planlı olduğunu kabul etmek zorunda kaldığı belirtildi.

ERDOĞAN'IN ROLÜ BÜYÜK
Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad yönetiminin cinayeti planlı olduğunu kabul etmesine yönelik talebinin bunda etkili olduğu vurgulandı ve Erdoğan'ın soruşturma bulgularını kamuoyuna açıklamasından çekinen Suudilerin gerçeği kabul etmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

CİNAYET TALİMATINI KİM VERDİ?
Cinayetin talimatını kimin verdiği sorusunda ise tüm izlerin, Veliaht Prens Bin Selman'ı işaret ettiğini kaydeden gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise yakın müttefiki olarak gördüğü Prensi koruma refleksi içinde olduğuna işaret etti.

TRUMP NE DEMİŞTİ ?
Yazıda, Muhammed Bin Selman'ın cinayette rolü olduğunu inkar ettiği demeçleri sorulduğunda Trump'ın, "Ona inanmak istiyorum. Gerçekten inanmak istiyorum" dediği hatırlatıldı.

TRUMP ELEŞTİRİLMİŞTİ
Gazete, Trump'ın tavrını şu sözlerle eleştirdi:

"Oysa Trump'ın istemesi gereken hakikat olmalı. Eğer (Suudi Veliaht Prensi) Muhammed Bin Selman ılımlı bir eleştirmenden daha fazlası olmayan bir gazeteciye dahi tahammül edemeyip vahşice katledilmesini emredebiliyor veya onaylayabiliyorsa, ABD yönetimi onunla ilişkisini derhal gözden geçirmeli ya da daha büyük felaketlere hazır olmalı."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Ahmet Cura 26 Ekim 2018 15:01 Düğüm Başkanımızda... Trump-Prens ortak yapımı cinayeti baskı sebebiyle kapatırsak sonunda muhakkak faturası bize çıkacaktır. Aksine Suud'la veya başkalarıyla inadına arayı bozmadan gerçeği gayet net ve şeffaf ortaya çıkarmak lazım ve elzemdir.

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