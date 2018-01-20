Washington Post'tan skandal Afrin yorumu dünya böyle gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra günlerdir konuşulan Afrin operasyonu bugün başladı. Hulusi Akar'ın komutan olduğu Afrin operasyonu dünya basınında son dakika olarak duyuruldu.

BBC'den Al Jazeera'ya, CNN International'dan Washington Post'a dünyanın en önemli medya kuruluşlarında operasyon manşette. BBC Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirtti, Amerikan Washington Post gazetesi, 'Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı' dedi.

Türkiye'nin bugün başlattığı Afrin operasyonu, dünyanın en büyük medya organlarında manşetten veriliyor. Haberi manşetten okuyucularına aktaran Al Jazeera English, 'Afrin harekatı başladı, Türk jetleri YPG mevzilerini vuruyor' başlığını kullandı. BBC'de de birinci haber Afrin operasyonu. 'Türk savaş uçakları saldırıyor' diyen BBC, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir cephe açıldığını belirtti. Gökyüzüne yükselen duman fotoğrafını ilk sayfasından veren CNNInternational, 'Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı' başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

Amerikan Washington Post gazetesi, internet sayfasında 'Türkiye ABD'nin desteklediği YPG militanlarına karşı hava saldırısı başlattı' diyerek operasyonu duyurdu. Alman Deutsche Welle'nin başlığı 'Afrin'e 'Zeytin Dalı' başladı' oldu.

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