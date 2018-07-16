  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Washington Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı

Washington Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı

Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi, ABD'nin en saygın gazetelerinden birisi olan Washington Post gazetesine verdiği tam sayfa ilanda ABD halkını FETÖ'ye karşı uyardı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-07-2018 08:51 - Güncelleme: 16-07-2018 08:51

ABD'de 150'ye yakın Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Washington Post gazetesine verdiği tam sayfa ilanda gazetenin okurlarına FETÖ hakkında uyarılarda bulundu ve elebaşı Gülen'in iadesini istedi.

TASC, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı sebebiyle ABD'nin en saygın gazetelerinden birisi olan Washington Post'a tam sayfa ilan vererek FETÖ hakkında uyarılarda bulundu.

İlanda, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Meclis dahil olmak üzere çok sayıda devlet binasının hedef alındığına işaret edilerek, Türk halkının darbecilere karşı sokaklara çıkarak tanklara müdahale ettiğini ve 250'den fazla kişinin şehit edildiği ve iki binden fazla kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı.

Darbecilere emirlerin ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasında yaşayan elebaşı Gülen tarafından verildiğini belirtilen ilanda, Gülen, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne 1993'te düzenlenen saldırıdan dolayı ABD'de tutuklu bulunan Şeyh Ömer Abdurrahman'a benzetildi.

İlanda, Şeyh Ömer Abdurrahman'ın hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklandığı, FETÖ elebaşı Gülen'in ise yargı karşısına henüz çıkmadığı kaydedildi.

Amerikalılardan Gülen'in iadesi için baskı yapmaları çağrısında bulunulan ilanda, örgütün ABD'de düzenlediği programlar hakkında da okurlar uyarıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Washington Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro