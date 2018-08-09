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Wall Street Journal'den şok iddia! Mutabakat yok yeni yaptırım var

Wall Street Journal'den şok iddia! Mutabakat yok yeni yaptırım var

Türkiye ile ABD arasında Papaz Andrew Brunson ve yaptırım krizine ilişkin görüşme trafiği sürerken, ABD'li gazete Wall Street Journal dün yapılan temaslardan sonuç çıkmadığını ve yeni yaptırımların yolda olabileceğini öne sürdü.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 11:05 - Güncelleme: 09-08-2018 11:06

Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye ile ABD arasındaki kriz konusunda karamsar bir tablo çizdi. Gazeteye konuşan yetkililer, dünkü temaslarda krizin aşılamadığını ve yeni yaptırımlar dayatılması ihtimalinin arttığını ileri sürdü.

ABD'Lİ YETKİLİLER GAZETEYE KONUŞTU
Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililer, ABD'nin Türkiye'den garanti alamadığını ve yeni yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.
Gazete Duvar'ın WSJ'den aktardığı haberde "Amerikalı yetkililer ABD yönetiminin çarşamba günü, tartışmalı terörizm suçlamalarıyla yaklaşık iki yıldır tutuklu olan Amerikalı pastörün derhal serbest bırakılması konusunda garanti alamadığını söyledi. Bu durum iki ülke arasındaki krizi derinleştiriyor ve Trump yönetiminin yeni cezalandırıcı adımlar atması için zemin hazırlıyor" denildi.

'TÜRKİYE'YE YENİ YAPTIRIMLAR DAYATACAK POZİSYONDA'
Haberde yetkililere dayandırılarak, "Washington'daki üst düzey görüşmelerde ABD'li ve Türk yetkililer, Türkiye'nin ekonomisini karmaşaya sürükleyen çıkmazda dönüm noktası olabilecek bir çözüm üretemedi" ifadesi kullanıldı.

Wall Street Journal, "Trump yönetimi şimdi, Andrew Brunson'ı serbest bırakmayı reddettiği için Türkiye'ye yeni yaptırımlar dayatacak bir pozisyonda" diye yazdı.

Gazeteye konuşan yetkililer, sorunun aşılamamasının'Trump yönetiminin başka Türk liderleri hedef alacak şekilde Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararları almasını daha muhtemel hale getirdiğini‘ öne sürdü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • TRABZONLU!!!!! 09 Ağustos 2018 11:57 O zaman Amerika,da bizim ordaki Feto papaz,ını versin vermezse bizde Amerika,ya aynı Ambargoyu uygulayalım.

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