Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet'e böyle veda etti!

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve çok ses getiren Doğan Holding'e ait basın kuruluşlarının Demirören Holding'e satışının ardından vedalar da devam ediyor.

Bugün Hürriyet binasına giden Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı çalışanların hazırladığı konfetili şarkılı etkinlikle uğurlandı.

O anlar Doğan Medya çalışanlarının sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.