  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Vurgun yapıp kaçmıştı! Şimdi de yuvalar yıkılıyor

Vurgun yapıp kaçmıştı! Şimdi de yuvalar yıkılıyor

Binlerce kişiyi yüz binlerce lira dolandıran Çiftlik Bank, bu oluşuma para yatıran çiftleri de ayırmaya başladı. 3 kadının, eşlerinin borçlanıp bu bankaya yatırdığı paralar nedeniyle boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-04-2018 09:25 - Güncelleme: 24-04-2018 09:25

Yüksek kar vaadiyle insanları dolandıran Çiftlik Bank, evlilikleri de yıkmaya başladı. İstanbul ve Kocaeli'de boşanma davası açan kadınlar, eşlerinin paraları Çiftlik Bank'a yatırdıklarını dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasından sonra öğrendiklerini ileri sürdü.  

'200 BİN TL PARA YATIRMIŞ'
İstanbul Anadolu Aile Mahkemesine boşanma davası açan Oya Ç., dilekçesinde, “Özel bir şirkette çalışıyorum. Tuzla'da az miktarda kredi kullanarak aldığımız evi kiraya vermiştik. Eşim Uğur Ç.'nin de kendisine ait küçük bir iş yeri vardır. İşlerini büyüteceğini söyleyerek bana 70.000 TL'lik kredi çektirdi. Kendisi de 50.000 TL kredi çekmişti. Aldığımız evi de sattırmak için çok uğraşmıştı. Ben de evi sattırmak istemediğimi söyledim. Evi sattırmak istemediğimden dolayı bu sefer de evi ipotek olarak gösterip yüklü miktarda kredi çektirmek için uğraştı. Ben bu isteğini de kabul etmemiştim. Çiftlik Bank olayı gündeme geldiği günler de eşim bana yaklaşık 200.000 TL kadar parayı benden habersiz şekilde Çiftlik Bank'a yatırdığını itiraf etti.

BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ
Elinde avucunda ne varsa çektiğimiz kredilerle birlikte tüm parayı Çiftlik Bank'a yatırmış. Kazandığı paraları da gidince bu sefer tek sahibi olduğumuz kiradaki evi sattırmak ve işlerinde kullanmak için tartışmalar çıkmaya başladı. Geçimsizlik nedeniyle ev ortamında huzur kalmadı” diyerek boşanmak istediğini söyledi.

'PARALAR GİTTİ DOLANDIRILDIK'
Kocaeli'de aile mahkemesinde açılan boşanma davasında ise 15 yıllık evli olan Tahire Ö. eşi Naci Ö. için anne ve babasından 150.000 TL borç aldığını söyleyerek dilekçesinde şu iddialarda bulundu: “Eşim Naci Ö. çiftlik işleri ile uğraşmaktadır. Büyük bir ahır yaptıracağını inek, koyun, kuzu ve tavuklar almak istediğini ancak paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Babamın durumu iyi olduğu için 150.000 TL kadar borç para alabileceğimi söyledim. İleride iki kat daha fazla geri ödeyeceğini söyledi. 8 ay kadar önce babamdan aldığım para ile benim de bankada bulunan ziynet eşya ve paralarımı çekerek hepsini eşime verdim. Eşim Naci Ö. bir gün eve gelerek bana, ‘paralar gitti dolandırıldık, bittik' diyerek televizyondaki haberleri göstererek paraları bu sanal çiftliğe yatırdığını söyledi. Ben kaptırmışım gibi benimle her gün yok yere tartışma çıkartmaya başladı. Bu tartışmalar yüzünden çocuğumu da alarak anne ve babamın yanına yerleştim. Bazen telefonla bazen gelerek tartışmaya çalışıyor."

'ARABAMI SATTIRDI'
Yine aile mahkemesine avukatı aracılığı ile boşanma davası açan Kadriye A. eşi Melih A.'nın 140.000 TL'ye aldığı arabasını sattırdığını belirterek, “Eşim Melih A. çok para kazanacağını söyleyerek bana ait 140.000 TL'lik arabamı sattırdı. Kendi arabasını da satan Melih A. bankada biriktirdiğimiz ortak hesabımız olan 90.000 TL kadar parayı da benden habersiz çekmiş. Paraları Çiftlik Bank'a yatırdığını sonradan öğrendim. Hem maddi hem de manevi olarak bu durum beni yıprattı. Eşim Melih A. ile aramızda anlaşamıyoruz. Tüm birikimlerimiz eşim benden gizleyerek sorumsuz davranışları nedeniyle gitti” diyerek boşanmak istedi.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 6 kişi, kırmızı bültenle aranıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Vurgun yapıp kaçmıştı! Şimdi de yuvalar yıkılıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • s.s 24 Nisan 2018 09:51 Bu veleti bulamıyorlar mı halen !

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro