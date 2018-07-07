Vukuatlı baba bu kez kimseye saldırmadı!

Futbolculuk döneminde kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerine saldıran Galatasaray'ın yardımcı hocalarından Ümit Davala, yaşı ilerleyip baba olduktan sonra duruldu. Hayatını kızı Lina ve eşi Başak Şahin'e adayan Ümit Davala, Bodrum tatilinde görüntülendi. Önceki gün Gölköy'de denize girerken objektiflere yansıyan eski futbolcu, kendisini görüntüleyen gazetecilere aldırış etmedi.

Suda kızı ve eşi ile yüzerken hayli neşeli olduğu gözlenen Davala, Bodrum'da stres attı.Şu anda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan milli futbolcu, eşi ve kızı ile denizin ve güneşin tadını çıkardı. Ümit Davala, futbolculuk döneminde 2002 yılında İzmir'de kendisini görüntüleyen gazetecilere restoran çıkışı saldırmıştı.