Vücuttaki yağları yakan özel karışım tarifi

Tatil planları yapmaya başladınız ancak fazlalıklarınızdan hala daha kurtulamıyor musunuz?

Vücuttaki yağları yakan özel karışım tarifi

Yaz mevsimi geldi de geçiyor bile! Sizde tatil planları yapmaya başladıysanız ve vücudunuzdaki fazlalıklardan bir an önce kurtulmak istiyorsanız, işte vücuttaki tüm yağları yakmaya yardımcı olan özel karışım tarifi…

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Vücuttaki yağları yakan özel karışım tarifi

Tatil planları yapmaya başladınız ancak fazlalıklarınızdan hala daha kurtulamıyor musunuz? Vücudunuzda biriken fazla yağlardan şikayetçiyseniz sizlere kolay yağ yakıcı bir tarif sunacağız. Üstelik bu tarifi deneyenler 1 hafta içerisinde hızlı bir şekilde yağ yaktıklarını belirtiyorlar. İşte deneyen birçok kişinin memnun kaldığı o yağ yakıcı tarif:

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Vücuttaki yağları yakan özel karışım tarifi

Malzemeler 1 kilogram limon 400 gram kereviz 2 litre su Yağ yakıcı karışım nasıl yapılır?
Kerevizlerin kökünü rendeleyin ve 2 litre suyla karıştırın. Sonrasında 1 adet limonu rendeleyip kerevizli suya koyun.

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Vücuttaki yağları yakan özel karışım tarifi

Hazırlanan karışımı 25 dakika kaynatın. Karışımı soğutmak için 6 saat bekletin.
Geriye kalan limonun suyunu sıkın. Karışımınız hazır.

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