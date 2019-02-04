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Vücuttaki çatlak çizgilerine son veren Striort yöntemi

Vücuttaki çatlak çizgilerine son veren Striort yöntemi

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, Striort tekniği ile vücutta oluşan çatlakların sorun olmaktan çıkacağını söyleyerek bu yöntem hakkında bilgi verdi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 11:07 - Güncelleme: 04-02-2019 11:07

Tüm dünyanın konuştuğu ve ülkelerin teker teker almak için uğraştığı Striort metodu Türkiye'ye geldi. Bu yöntem çatlak çizgilerinin üzerinde tek tek çalışarak oradaki collagen bağ dokunun güçlendirilmesini sağlıyor. İşlem, yapılan bölgede çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır. Onarımı yapılan çatlaklarda yüzde 30 ile yüzde 80 aralığın da silinme gözlemlenir. Bu da kişinin deri yapısı ve iyileşme süreciyle bağlantılıdır.

Kaç seans sürüyor?
Fibroderms cihazının herhangi bir lazer cihazı veya iğneli bir cihaz olmadığını ifade eden Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “İşlemden önce lokal anestezi kremle bölgeyi uyuşturuyoruz. İşlemden sonra bölgede morluklar oluşuyor. Cilt yapısına göre iyileşme süreci 2 ile 5 gün arasında değişiyor. Seans aralıkları 21 günde bir olup, uygulama 2-2.5 saat sürmektedir."

Hiçbir leke kalmıyor
"İşlem sonrasında günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. İşlemden sonra cildinizde herhangi bir kabuk, yara vb. şeyler olmaz. Herhangi bir leke kalmaz. Menstrual dönemde uygulama yapılmaz. Uygulama sonrasında direk olarak güneş ışığına maruz kalmaktan sakınılmalıdır. Son derece güvenilir, zararsız, çok başarılı sonuçları olan bir sistemdir" diye konuştu.

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