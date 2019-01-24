Vücutta meydana gelen yangı nedir tehlikeleri var mıdır?

Cevapla TV uzmanlarından Moleküler Biyolog Merve Kinin, yangı hakkında bilinmeyenleri anlattı.Yangı'nın vücutta hastalık oluşturan mikroplara karşı, bağışıklık sistemine verdiği cevap olduğunu söyleyen Kinin, şöyle konuştu:

En basit haliyle; plazma proteinleri, lökositler gibi kan kaynaklı ürünleri hasarlı dokuya yönlendiren bir doku yok etme mekanizmasıdır. Genelde yangı cevabını başlatan en önemli faktör mikrobiyal istilacılardır.

Hasara sebep olabilir

"Ancak yaralanma ve travma da inflamasyona için potansiyel tetikleyicilerdir. Çünkü bunlar da aynı mikroplar gibi dokularda hasara sebep olmaktadır. Yangı eğer vücutta doğru düzenleniyorsa tamamen sağlıklıdır ve hasar sonrası dokunun iyileşme ve yenilenme süreci için gereklidir."

"Ancak yangının düzenlenmesinde görevli olan genlerde mutasyonlar olması, düzenleme mekanizmasını boza ve bu durum fazla bağışıklık cevabı ve takiben dokularda fazlasıyla hasara sebep olur. Bu duruma kronik yangı denir ve bu kardiyovasküler hastalıklar, ateroskleroz, tip-2 diyabet, kanser gibi birçok hastalığa sebebiyet verebilir."

