Vücut için en iyi protein kaynağı ne?

Vücudumuz güçlü ve sağlıklı kalabilme için sudan sonra en çok protein alımına ihtiyaç duymaktadır. Her gün süt içmenin önemine dikkat çeken uzmanlar; sütün en iyi protein kaynaklarından biri olduğunun altını çizerek, çocukların büyümesinin yanı sıra; hipertansiyondan obeziteye kadar birçok hastalıkla mücadele için önemli olduğunu belirtiyor. elmaelma.com'un haberine göre, sağlıklı yaşam için gereken ve özellikle çocukların büyüme kaynağı olan proteini düzenli almanın önemini vurgulayan uzmanlar, her gün düzenli süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

1 LİTRE SÜTTE NE KADAR PROTEİN VAR

Beslenme düzenimizde önemli protein kaynağı süttür. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamakta, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlamakta, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Özellikle çocukların fiziksel ve beyinsel gelişiminde proteinin önemli. Yüksek kalitede, gerçek protein içeren sütün her gün tüketilmesi gerekir. Sütte bulunan proteinler diğer yiyeceklerde bulunan proteinlerden daha yüksek kalitededir. Vücudumuz sütteki proteininin tamamına yakınını sindirmektedir. Bu nedenle süt en sağlıklı protein kaynağı olan gıdaların başında gelir.

Süt aynı zamanda fosfor, magnezyum, çinko ve selenyum gibi diğer birçok minerali de içinde barındırmaktadır. Son 20 yılda, süt ürünleri proteinleri üzerine araştırmalar artmıştır. Bugün biz biliyoruz ki süt ürünleri proteinlerinin hipertansiyon, dislipidemi ve hipertansiyon üzerine direk pozitif etkileri bulunmaktadır. Süt ürünleri proteinleri aynı zamanda yağsız vücut kitlesini artırma ve obeziteyi azaltma aracılığıyla dolaylı yoldan metabolik sağlığı iyileştirmektedir.

Kaynak: elmaelma.com