Vücut Geliştirme Şampiyonasından ilgi çeken görüntüler

Novosibirsk'te düzenlenen Sibirya Federal Bölgesi Vücut Geliştirme, Fitness ve Body Fitness Şampiyonası'nın katılımcısı sahne arkasında hatıra selfiesi çekiyor.

Rusya’nın Novosibirsk kentinde düzenlenen Sibirya Federal Bölgesi Vücut Geliştirme, Fitness ve Body Fitness Şampiyonası, vücut geliştiricilerle sporseverleri buluşturdu. Artık gelenek haline gelmiş bu şampiyona, gerek organizasyon seviyesi, gerekse kullanılan teknik ekipman ve katılımcıların listesi ile Rusya’nın Sibirya bölgesinde gerçekleşen en büyük vücut geliştirme turnuvası olma özelliği taşıyor. Çok sayıda yarışmacının katıldığı turnuvada vücut geliştirme, body-fitness ve fitness-bikini kategorilerinde değerlendirme yapıldı Twitter

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Rusya’nın Novosibirsk kentinde düzenlenen Sibirya Federal Bölgesi Vücut Geliştirme, Fitness ve Body Fitness Şampiyonası, vücut geliştiricilerle sporseverleri buluşturdu. Artık gelenek haline gelmiş bu şampiyona, gerek organizasyon seviyesi, gerekse kullanılan teknik ekipman ve katılımcıların listesi ile Rusya’nın Sibirya bölgesinde gerçekleşen en büyük vücut geliştirme turnuvası olma özelliği taşıyor. Çok sayıda yarışmacının katıldığı turnuvada vücut geliştirme, body-fitness ve fitness-bikini kategorilerinde değerlendirme yapıldı Twitter

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2 12

Rusya’nın Novosibirsk kentinde düzenlenen Sibirya Federal Bölgesi Vücut Geliştirme, Fitness ve Body Fitness Şampiyonası, vücut geliştiricilerle sporseverleri buluşturdu. Artık gelenek haline gelmiş bu şampiyona, gerek organizasyon seviyesi, gerekse kullanılan teknik ekipman ve katılımcıların listesi ile Rusya’nın Sibirya bölgesinde gerçekleşen en büyük vücut geliştirme turnuvası olma özelliği taşıyor. Çok sayıda yarışmacının katıldığı turnuvada vücut geliştirme, body-fitness ve fitness-bikini kategorilerinde değerlendirme yapıldı Twitter

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