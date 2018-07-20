Vücudunuzdaki nikotini dışarı atmak istiyorsanız bu 5 besini tüketin

Sigaranın zararları saymakla bitmez. Sigaranın içinde bulunan ve tüm vücudumuzu etkileyen nikotin başta akciğer kanseri olmak üzere; KOAH, kalp hastalıkları, cinsel isteksizlik gibi pek çok hastalığa zemin hazırlar... Uzmanlar, sigarayı bırakmanız konusunda hemfikir, siz de sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte vücudu nikotinden temizleyen besinler tüketebilirsiniz
1- KİVİ: Kivi, nikotini vücuttan atmanızı sağlar ve bol miktarda vitamin içerir.
2- SU: Su, vücuttaki zehirli maddelerin atılması için çok önemlidir. Vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.
3- ZENCEFİL: Zencefil sigara içmek için duyduğunuz ihtiyacı bastırır ve meyankökü gibi güçlü aromasıyla sizi rahatlatır. Sigara içmemeniz için kafanızın sürekli sigaraya kaymasını önler.
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