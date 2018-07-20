Vücudunuzdaki nikotini dışarı atmak istiyorsanız bu 5 besini tüketin

Sigaranın zararları saymakla bitmez. Sigaranın içinde bulunan ve tüm vücudumuzu etkileyen nikotin başta akciğer kanseri olmak üzere; KOAH, kalp hastalıkları, cinsel isteksizlik gibi pek çok hastalığa zemin hazırlar... Uzmanlar, sigarayı bırakmanız konusunda hemfikir, siz de sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz bu süreçte vücudu nikotinden temizleyen besinler tüketebilirsiniz