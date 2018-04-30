Vücudundaki devasa tümörleri görenler gözlerine inanamıyorlar

Hindistan'ın Dharmapuri şehrinde bulunan Tamil Nadu isimli dağ köyünde yaşayan Hintli adamın vücudundaki tümörler görenlerin ağzını açık bırakıyor.

TAM 18 KİLO 18 kilogram ağırlığındaki tümörle 34 yıldır yaşayan adam, sürekli acı çektiğinden yakınıyor. Boynundaki tümör yüzünden kafasını oynatmakta zorlanan adamın vücudunun diğer yerlerinde de irili ufaklı pek çok tümör bulunuyor. Hintli adamın geçtiğimiz hafta kaydedilen görüntüleri sosyal medyada hayretle izlenmeye devam ediyor.

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