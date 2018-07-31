Vücudunda bir vücutla daha doğdu korkup kaçıyorlar!

FİLİPİNLER'de yaşayan 14 yaşındaki Veronica Cominguez, doğduğu günden beri kendisine yapışık halde doğan ikizinin organlarını vücudunda taşıyor. Küçük kız, köylülerin yardımıyla toplanan para sayesinde yakında ameliyat olup ikizinden kurtulacak.

14 yaşındaki Veronica Cominguez, vücudunda parazitik ikiziyle doğdu. İkizi, düzgün bir şekilde gelişmeyi başaramasa da Veronica sağlıklı bir şekilde büyüdü. Vücudunda iki ekstra kol ve bir gövde bulunan küçük kız, sonunda ikizinden kurtulmayı başarmak üzere.



