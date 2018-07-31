Vücudunda bir vücutla daha doğdu korkup kaçıyorlar!

FİLİPİNLER'de yaşayan 14 yaşındaki Veronica Cominguez, doğduğu günden beri kendisine yapışık halde doğan ikizinin organlarını vücudunda taşıyor. Küçük kız, köylülerin yardımıyla toplanan para sayesinde yakında ameliyat olup ikizinden kurtulacak.
14 yaşındaki Veronica Cominguez, vücudunda parazitik ikiziyle doğdu. İkizi, düzgün bir şekilde gelişmeyi başaramasa da Veronica sağlıklı bir şekilde büyüdü. Vücudunda iki ekstra kol ve bir gövde bulunan küçük kız, sonunda ikizinden kurtulmayı başarmak üzere.
KÖYLÜLER PARA TOPLADI; Filipinler'in Iligan şehrinde yaşayan küçük kız için köylülerin para biriktiriyor. Yeterli para toplanabilirse Veronica ameliyat için Tayland'a uçacak. Kendisi büyüdükçe vücuduna yapışık organların da büyüdüğünü söyleyen küçük kız, artık bu durumun dayanılmaz bir hal aldığını ifade ediyor.
SÜREKLİ ISLAK HALDE GEZİYOR; Veronica sürekli göbeğinden çıkan sıvı sebebiyle daima kıyafetleri ıslak bir şekilde gezmek zorunda kalıyor. Çıkan sıvının oldukça kötü kokması, 14 yaşındaki kızı okulda ve arkadaşlarının yanında zor durumda bırakıyor.
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