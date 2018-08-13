Vücuduna bisiklet demiri saplanan çocuk kurtarıldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bisikletin arka bölümündeki sepetin demiri bacak arasına saplanan 4 yaşındaki çocuk, hastanedeki operasyonla kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, Pir Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bisikletin arka bölümündeki sepetin demiri, bilinmeyen nedenle Berat K'nin bacaklarının arasına saplandı. Çevredeki vatandaşların çabası sonuç vermeyince vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun bacağının arasındaki demir operasyonla çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.