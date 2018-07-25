Vücudumuzun su ihtiyacını gideren 10 mucize besin!

Su içmeden geçirilen birkaç saat sonrasında elektrolit dengesi bozulabiliyor, halsizlik ve bitkinlik gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle vücudumuzdaki her organın fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için kaybedilen sıvının yerine konulması ve düzenli su tüketimi büyük önem taşıyor. Yalnızca sıvı alımı ve su tüketimi değil bazı besinlerin sofralarda düzenli olarak bulunması da vücudun su ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor. Dyt. Berna Ertuğ, sıvı ihtiyacını ve susuzluğu gideren besinler hakkında bilgi verdi.
1-DOMATES: Domates, içeriğindeki likopen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve dolaşımın yavaşlamasına engel olur. İçeriğindeki yüzde 95'e yakın su ile hücreleri su kaybından kurtarır. Ayrıca domatesteki likopen miktarı, pişirildiğinde ve parçalandığında daha fazla artar. Bu nedenle yaz aylarında domates suyu tüketimi vücut sağlığı için oldukça yararlıdır.
2-KAVUN: Kavun, yüzde 90 oranındaki su içeriği, iyi bir potasyum ve C vitamini kaynağı olma özelliğiyle kan basıncını düzenler, kabızlığı giderir ve tok tutar.
3-SALATALIK: Salatalık, içeriğinde yüzde 95 oranında su bulundurur. Dolayısıyla yaz sıcaklarında kaybedilen sıvının yerine konulması açısından oldukça yararlı bir sebzedir. Ayrıca A ve C vitaminleri bakımından da zengin içeriklidir.
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