Vücudumuzun su ihtiyacını gideren 10 mucize besin!

Su içmeden geçirilen birkaç saat sonrasında elektrolit dengesi bozulabiliyor, halsizlik ve bitkinlik gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle vücudumuzdaki her organın fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için kaybedilen sıvının yerine konulması ve düzenli su tüketimi büyük önem taşıyor. Yalnızca sıvı alımı ve su tüketimi değil bazı besinlerin sofralarda düzenli olarak bulunması da vücudun su ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor. Dyt. Berna Ertuğ, sıvı ihtiyacını ve susuzluğu gideren besinler hakkında bilgi verdi.