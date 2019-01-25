Volkswagen elektrikli araçların şarjı için harekete geçti

Volkswagen, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile, aynı anda dört araca kadar hizmet verebilecek olan esnek ve hızlı şarj birimleri tasarlandığını ve söz konusu birimlerin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek güç depolama alanları olarak da kullanılabileceğini belirtti.

Şirket, önümüzdeki yıl Almanya’nın Hannover bölgesinde üretime başlanacağını ifade ederken, bölgede ısı değiştirme programının da sonlandırılacağını ekledi.

Ayrıca, ortaklardan “büyük ilgi” gören projenin bu yaz Wolfsburg’daki yerel yetkililer işbirliğine başlanacağı duyuruldu. Açıklamaya göre “Modular Electric Toolkit (MEB)” teknolojisiyle geliştirilecek olan proje kapsamında elektrikli arabalarda kullanılmış piller onarılarak söz konusu istasyonlara yerleştirilecek.

870 MİLYON EURO

Almanya’nın Brunswick kentinde akü sistemleri, Kassel kentinde de elektrik motorlar üreten Volkswagen, Salzgitter kentindeki akü hücreleri için oluşturulan Mükemmeliyet Merkezi’nde yakın bir zamanda rotor ve statör üretimine başlanacağını ve bu yıl ve gelecek yılı kapsayan dönemde elektrikli ulaşıma tahsis edilen yatırımın 870 milyon euro değerine ulaştığını açıkladı.