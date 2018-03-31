Volkswagen 28 bin aracı hurdaya çıkardı

Emisyon skandalı nedeniyle zor yıllar geçiren Volkswagen, ABD'de 335 bin dizel aracını skandal sonrası yapılan anlaşma gereği geri aldı.

Volkswagen 28 bin aracı hurdaya çıkardı

Emisyon skandalı nedeniyle zor yıllar geçiren Volkswagen, ABD'de 335 bin dizel aracını skandal sonrası yapılan anlaşma gereği geri aldı. Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen, 7.4 milyar dolar karşılığında geri aldığı bu araçları ABD'nin farklı bölgelerinde açtığı devasa otoparklarda tutuyor. Volkswagen'in 2019 yılında ABD'de bu satın alımlara devam edeceği kaydedildi.

115
Volkswagen 28 bin aracı hurdaya çıkardı

Volkswagen skandala neden olan dizel motora sahip araçlarını geri almak için ABD'de bugüne kadar toplam 7,4 milyar dolar harcadı. Şirket, satın aldığı 335 bin araçtan 13 bin tanesini tekrar sattı. Volkswagen, yaklaşık 28 bin aracı ise hurdaya çıkardı. Hurdaya çıkardığı ve sattığı araçlardan sonra Vokswagen'in elinde yaklaşı 294 bin araç kaldı.

215
Volkswagen 28 bin aracı hurdaya çıkardı

Volkswagen, bu araçları depolamak için Detroit'in banliyölerindeki futbol stadyumu ve California'da çölün ortasındaki arazi gibi yerlerde 37 tane otopark kurmak zorunda kaldı. Volkswagen sözcüsü Jeannine Ginivan yaptığı açıklamada araçların uzun vadeli kalitelerini kontrol ettiklerini ve araçların düzenleyici kurumlardan onay aldıktan sonra tekrar satışa sunulacağını söyledi.

315
Volkswagen 28 bin aracı hurdaya çıkardı

Volkswagen, ABD'deki düzenleyici kurumların ve araç sahiplerinin taleplerini karşılamak için toplamda 25 milyar dolardan fazla ödeme yaparak 500 bin aracı toplayacak. Satın alımların 2019 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro