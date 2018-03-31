Volkswagen 28 bin aracı hurdaya çıkardı

Emisyon skandalı nedeniyle zor yıllar geçiren Volkswagen, ABD'de 335 bin dizel aracını skandal sonrası yapılan anlaşma gereği geri aldı.

Emisyon skandalı nedeniyle zor yıllar geçiren Volkswagen, ABD'de 335 bin dizel aracını skandal sonrası yapılan anlaşma gereği geri aldı. Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen, 7.4 milyar dolar karşılığında geri aldığı bu araçları ABD'nin farklı bölgelerinde açtığı devasa otoparklarda tutuyor. Volkswagen'in 2019 yılında ABD'de bu satın alımlara devam edeceği kaydedildi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 15

Volkswagen skandala neden olan dizel motora sahip araçlarını geri almak için ABD'de bugüne kadar toplam 7,4 milyar dolar harcadı. Şirket, satın aldığı 335 bin araçtan 13 bin tanesini tekrar sattı. Volkswagen, yaklaşık 28 bin aracı ise hurdaya çıkardı. Hurdaya çıkardığı ve sattığı araçlardan sonra Vokswagen'in elinde yaklaşı 294 bin araç kaldı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 15

Volkswagen, bu araçları depolamak için Detroit'in banliyölerindeki futbol stadyumu ve California'da çölün ortasındaki arazi gibi yerlerde 37 tane otopark kurmak zorunda kaldı. Volkswagen sözcüsü Jeannine Ginivan yaptığı açıklamada araçların uzun vadeli kalitelerini kontrol ettiklerini ve araçların düzenleyici kurumlardan onay aldıktan sonra tekrar satışa sunulacağını söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 15