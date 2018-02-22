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Volkan Konak’a silahlı saldırı! Volkan Konak kimdir?

Volkan Konak’a silahlı saldırı! Volkan Konak kimdir?

İstanbul Ataşehir'de bir barda sahne alan ünlü şarkıcı Volkan Konak'a , "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi ateş açtı. Volkan Konak, saldırıyı yara almadan atlatırken, ateş açan kişi korumalar tarafından vurularak etkisiz hale getirilip yakalandı. Peki Volkan Konak kimdir, kaç yaşındadır?

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 00:38 - Güncelleme: 22-02-2018 00:38

İstanbul Ataşehir’de bir barda sahne alan ünlü şarkıcı Volkan Konak’a , “Sen vatan hainisin” diyen bir kişi ateş açtı. Konak, saldırıyı yara almadan atlatırken, ateş açan kişi korumalar tarafından vurularak etkisiz hale getirilip yakalandı.

Saldırganın silahından ateşlediği kurşunun barın tavanına isabet ettiği öğrenildi. Peki saldırıya uğrayan ünlü sanatçı Volkan Konak kimdir kaç yaşındadır?

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, (d. 27 Şubat 1967; Maçka, Trabzon) Türk halk müziği sanatçısı. 2006 yılında çıkardığı Mora albümü, Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir.

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka’da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı. 1991 yılında master eğitimini tamamladı.

Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmalarına başladı. Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi değerli şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirlemiş oldu. Beste müziğinin içerisine etnik motifleri katarak örneği olmayan kendine özgü bir tarz yaratmış oldu.

Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim'i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar’ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılında Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı seçildi. Volkan Konak'ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları “Kuzey Müzik Prodüksiyon” ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı.

2000 yılında Şimal Rüzgarı adlı albümünü DMC'den çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü çıktı. 2006 yılında ise Mora isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu. Mora albümünde olan ve ablası Nuran Bahçekapılı’nın sözlerini yazdığı “Gardaş” adlı eseri Kazım Koyuncu anısına bestelemiştir. Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Volkan Konak’ın birçok şiiri mevcuttur. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirlerde okuyan Volkan Konak, anlattığı esprili hikâyeleriyle izleyenlerinin ilgisini çeker.

İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve de özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derleyip belgelendirmiştir. Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden ve bunun acısını devamlı içinde duyan Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı’nın yazdığı “Cerrahpaşa” adlı eserini babası için bestelemiştir. Yıllardır Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkat çekmek için uğraşan Volkan Konak, bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etmektedir.

2009 yılında Mimoza adını verdiği yeni albümüyle sevenleriyle tekrar buluşan Volkan Konak, Mimoza albümünün ilk klibini “Göklerde Kartal Gibiydim” adlı eserine, ikinci klibini ise “Mimoza Çiçeği” adlı eserine çekmiştir. Albümünün üçüncü klip çalışmasını ise “Yarim Yarim” adlı eserine çekmiştir.

2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkararak sevenleriyle tekrar bir araya gelmiştir. Lifor albümünün ilk klibi, “Nerdesin (Karagözlüm)” adlı esere çekilmiştir. Albümün ikinci klip çalışması ise albümü dinleyen ve seven kişilerce yapılan istek üzerine “Ayletme Beni” adlı eser olmuştur.

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