Volkan Konak'a saldırı olayında yeni gelişme

Ataşehir’de bir eğlence mekanında ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkmış, bir kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İsmail Ç., Metin Y. ve Seyfi D. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından İsmail Ç. ve Metin Y. tutuklama istemiyle, Seyfi D. ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı

Mahkemedeki sorguları tamamlanan şüphelilerden İsmail Ç., "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seyfi D., haftada bir gün imza atmak suretiyle adli kontrol altına alınırken, Metin Y. ise serbest bırakıldı.

Olaydan sonra kaçan 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Volkan Konak kimdir? Silahlı saldırıya uğradı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN