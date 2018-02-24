Volkan Konak silahlı saldırı sonra ilk kez konuştu

Geçtiğimiz akşam Ataşehir'de yaşadığı silahlı saldırı için gazetecilerin geçmiş olsun dileklerini ilettiği usta sanatçı Konak, "Böyle şeyler kebapçıda da olur, işkembecide de olur, bizim dışımızda fevri bir durum yaşandı. Benimle alakası olan bir durum değil. Biz otururken yaşanmış, ses duyduk ama, hiçbir şey anlamadık. Bazen ara sıra böyle iyi bir şey değil ama, dirsek atmak lazım hayata. Sevildiğini hissetmek duygularını okşuyor adamın, o kadar arayan oldu, alakasız tipler, inanamadım. Yahu dedim, güzel bir şey bu kadar sevilmek be dedim. Hoşuma gitti bu kadar aranmak" açıklamasında bulundu.